Globo e Regina Duarte fecham acordo e encerram contrato com mais de 50 anos

"Deixar a TV Globo é como deixar a casa dos pais. Foi aqui que recebi carinho, ensinamentos e tive a oportunidade de interpretar personagens extraordinárias, reveladoras do ADN da mulher brasileira. Por mais de 50 anos senti que pude viver, com a grande maioria do povo brasileiro, um caso de amor que, agora sei, é para sempre", declarou Regina, segundo avançou a Globo.





A Globo e a atriz Regina Duarte fecharam acordo e encerram o contrato que durante mais de 50 anos juntou a atriz ao canal televisivo.A saída aconteceu após a atriz aceitar o convite de Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura.Recorde-se que o ministro do turismo, Marcelo Álvaro António, disse dia 19 de fevereiro, que Regina deveria assumir a secretaria entre dez e quinze dias após o Carnaval.