GNR resgata 138 migrantes ao largo de costa Crotone em Itália

A GNR resgatou esta quinta-feira 138 migrantes, no âmbito da Operação Conjunta "THEMIS 2023", a 12 milhas náuticas da costa de Crotone, em Itália.Em comunicado, a GNR dá conta que "durante uma ação de patrulhamento, a Lancha de Patrulhamento Costeiro "Bojador" com recurso aos seus sistemas de vigilância, pelas 06h55, detetou uma embarcação de pesca que se dirigia para a costa italiana, onde eram visíveis várias pessoas no convés da embarcação".A embarcação encontrava-se com mais de uma centena de migrantes a bordo, pelo que foi declarado operação de busca e salvamento, "por não se encontrarem reunidas as condições de segurança da tripulação e o meio se encontrar sobrelotado", explica a autoridade.A Lancha de Patrulhamento Costeiro "Bojador" realizou o resgate de todos os migrantes, 36 mulheres e 35 crianças, que foram todos transferidos para bordo da embarcação portuguesa.Quando se deslocavam para o Porto de Crotone, uma das mulheres a bordo, que se encontrava "debilitada", na fase final do ciclo da gravidez, foi socorrida a bordo por uma "uma equipa médica proveniente de uma embarcação da Guardia Costiera que foi destacada para o local", avança a GNR em nota.