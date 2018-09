Golfinho vive abandonado num parque aquático fechado há nove meses

Animal tem a companhia de quase meia centena de pinguins, num parque de Choshi, Japão.

Um drone sobrevoou o antigo parque aquático de Inubosaki, no Japão e captou imagens de um golfinho numa piscina abandonada. O animal já vive ali há nove meses. O espaço foi encerrado no início do ano, mas dezenas de aninais ficaram para trás. Ali vivem 46 pinguins, na cidade de Choshi, no Japão.

O Marine Park Aquarium encerrou em janeiro deste ano por problemas financeiros e os responsáveis do parque acabaram por não conseguir assegurar a sobrevivência e bem-estar dos animais, deixando alguns deles abandonados no parque falido.

De acordo com o The Telegraph, no espaço ainda vivem, para além do golfinho e dos pinguins, centenas de peixes e répteis que vagueiam pelos aquários. Os antigos funcionários do parque têm alimentado os animais frequentemente, o que permite que eles se mantenham vivos depois de terem sido abandonados.

A população local e as associações protetoras dos animais mostram-se revoltadas com a situação e apelam a que os animais sejam salvos, depois de as imagens captadas pelo drone se tornarem virais.

A operadora de parques aquáticos de Inubosaki, em Choshi, fechou a instalação em janeiro devido a uma quebra nas visitas que veio acenturar-se desde o terramoto e a crise nuclear de 2011, no Japão.