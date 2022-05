Google Maps censura imagem de casa onde foram torturadas três jovens

O Google Maps retirou o endereço de uma moradia no Ohio, nos Estados Unidos da América, colocando uma "mancha" sobre a casa. A razão por detrás da censura desta imagem foi o facto desta moradia ter servido, durante mais de dez anos, como local de cativeiro de três jovens, vítimas de abusos sexuais e violência. A casa, onde estavam as três jovens, foi derrubada após o julgamento do sequestrador.

De acordo com o jornal Mirror, este endereço, localizado numa rua residencial comum, está ligado a vários crimes cometidos pelo sequestrador Ariel Castro. O criminoso mantinha as vítimas, sequestradas na rua, em cativeiro, submetendo-as a abusos sexuais, físicos e psicológicos por mais de uma década. Durante um período de dois anos, entre 2002 e 2004, Ariel Castro sequestrou Michelle Knight, Amanda Berry e Georgina, oferecendo-lhes boleia no autocarro que conduzia. Após ter as vítimas consigo, o sequestrador levava-as para a sua casa, onde as aprisionava.

Michelle, de 21 anos, sofreu cinco abortos espontâneos depois de ser agredida violentamente. Outra das vítimas, Amanda, de 17 anos, deu à luz na casa, sem atendimento médico. As jovens de 21, 17 e 14 anos, escreveram diários para relatar os abusos que sofriam. Existem relatos de que as casas de banho, feitas de plástico, raramente eram limpas e as vítimas apenas tinham uma refeição por dia.

Ao longo dos anos, os vizinhos do sequestrador relataram acontecimentos estranhos, contudo, na altura, não foi feita nenhuma investigação. Apenas no ano de 2013 as jovens foram salvas, quando Amanda conseguiu fugir e alertar as autoridades.

O motorista, de 52 anos, foi acusado de sequestro, violação e homicídio qualificado, sendo depois declarado culpado e tendo sido condenado a prisão perpétua. Meses depois da sua detenção foi encontrado morto na prisão.