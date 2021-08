Gordon Ramsay revolta mais uma vez a internet com nova versão de bifana portuguesa

Ramsay, volta a gerar

que também está a gerar mais uma onda de comentários negativos no Twitter.

Gordon Ramsay esteve em Portugal durante uma semana para gravar um episódio da terceira temporada do "Uncharted", um programa da National Geographic.



O episódio sobre a gastronomia portuguesa já foi transmitido nos Estados Unidos e deverá chegar aos ecrãs nacionais a 15 de outubro.



I'm in #Portugal this week cooking up what might be one of the best Pork Sandwiches anywhere in the world....#Bifana ! Watch the cheesy and delicious full episode now: https://t.co/UpvKxRz4qj pic.twitter.com/WZqosqWi3u