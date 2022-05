Governador do Texas anuncia que doador anónimo vai pagar os funerais de todas as vítimas de massacre em escola

Um doador anónimo disse esta sexta-feira que irá cobrir os custos do funeral das 21 pessoas que morreram no massacre no Texas, dentro de uma escola primária, segundo o governador da região.

O homicida barricou-se dentro de uma sala de aula do quarto ano, onde estavam todas as vítimas mortais, e começou a disparar.





Salvador Ramos, o jovem de 18 anos que atirou a matar na escola, atingiu a avó a tiro antes de se dirigir à escola onde fez o massacre. A mulher ficou em estado grave e foi hospitalizada.O atirador foi morto por um polícia que se encontrava perto do local do massacre.Em atualização