Governo britânico dá luz verde ao acordo sobre o Brexit

Ministros de Theresa May aceitaram o documento que foi assinado com Bruxelas.

19:27

Depois de mais de cinco horas de reunião, o Gabinete de ministros de Theresa May deu luz verde ao acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.Este documento determina de que forma este "divórcio" - como é apelidado no Reino Unido - vai acontecer na prática e sob que condições.No final de novembro, este mesmo documento deverá ser confirmado numa cimeira extraordinária da União Europeia, antes de ser presente ao Parlamento.O líder da ala eurocética dos conservadores, Jacob Rees-Mogg, avisava esta terça-feira que este documento é "inaceitável", tendo chegado a apelar aos ministros para o chumbarem."Acredito firmemente que o projeto de acordo de retirada foi o melhor que poderia ser negociado. As escolhas diante de nós eram difíceis, particularmente em relação ao recuo da Irlanda do Norte. Mas a decisão coletiva do gabinete foi de que o governo deveria concordar com o acordo de retirada e com a declaração política", confessou May.