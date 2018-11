Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reino Unido e UE já têm “acordo técnico”

Eurocéticos exortam governo e parlamento a chumbarem acordo “inaceitável”.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Após vários meses de avanços e recuos, a UE e o Reino Unido anunciaram esta terça-feira ter alcançado um "acordo a nível técnico" sobre os termos do Brexit. Fica a faltar o mais complicado, a aprovação política, principalmente do lado britânico, no qual a ala eurocética do Partido Conservador já se posiciona para tentar chumbar o acordo no Parlamento e derrubar Theresa May.



Os pormenores não foram revelados mas, segundo a televisão irlandesa RTE, o documento inclui uma versão da tão falada "salvaguarda", mecanismo que visa impedir a imposição de uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, e que foi o principal obstáculo nas negociações.



De acordo com a RTE, a solução acordada prevê que durante o período de transição pós-Brexit e até serem negociados os termos de um futuro acordo comercial, todo o Reino Unido permaneça no mercado único, precisamente aquilo que os eurocéticos mais temiam.



A primeira-ministra Theresa May convocou esta terça-feira à noite os seus ministros, um a um, para apresentar os detalhes do acordo, e para esta quarta-feira está marcada uma reunião do Conselho de Ministros para aprovar o documento, que deverá depois ser confirmado numa cimeira extraordinária da UE, no fim do mês, antes de ser presente ao Parlamento.



O líder da ala eurocética dos conservadores, Jacob Rees-Mogg, já avisou que este documento é "inaceitável", tendo apelado aos ministros para o chumbarem já esta quarta-feira.