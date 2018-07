Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo britânico quer associção económica "sem precedentes" com UE

Ministro quer manter intactas as cadeias de fornecimento e evitar fronteira dura entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

Por Lusa | 00:49

O ministro britânico para a saída da União Europeia (UE), Dominic Raab, disse esta quarta-feira que o "livro branco" sobre o 'brexit' que o Governo britânico deve publicar esta quarta-feira propõe aos "27" uma associação económica "sem precedentes".



Raab, que assumiu a pasta do 'brexit' esta semana após a demissão de David Davis, disse, em comunicado, que a sua proposta de futura relação comercial prevê manter intactas as "cadeias de fornecimento profundamente integradas entre o Reino Unido e a União Europeia".



O plano, que ainda não foi apresentado a Bruxelas, "manteria um comércio de bens sem fricção" entre os dois lados do Canal da Mancha e evitaria uma "fronteira dura" entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, adianta Raab.



Ao mesmo tempo, "tirará o Reino Unido do mercado único e da união aduaneira" e concederá a Londres "a flexibilidade que precisa para assinar novos acordos comerciais em todo o mundo", acrescentou o ministro, um dos políticos do Partido Conservador que defendeu o 'brexit' na campanha para o referendo de 2016.



"Junto com esta associação económica sem precedentes, queremos também construir uma parceria de segurança que não tenha rival e uma parceria incomparável em questões transversais como dados, ciência e inovação", declarou Raab.