Governo de Macau realiza testes a toda a população em três dias após agravamento da pandemia

As autoridades de saúde de Macau anunciaram hoje que vão realizar testes à covid-19 para toda a população, a partir de quarta-feira e durante três dias.

As autoridades disseram que 41 locais, 27 em Macau e 14 no Cotai (faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane), vão estar disponíveis para realização dos testes de ácido nucleico, de acordo com um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

"Em resposta aos quatro novos casos confirmados esta terça-feira em Macau, o Centro (...) ativa o plano de realização de testes de ácido nucleico para toda a população, a partir das 09:00 de quarta-feira [02:00 em Lisboa]. A testagem maciça funciona por 24 horas e a sua conclusão será prevista dentro de três dias", indicou.