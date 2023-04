Governo português repudia "firmemente" acusações de embaixador russo sobre retirada de crianças ucranianas às mães

O Ministério dos Negócios Estrangeiros repudiou esta quarta-feira "firmemente" as declarações do embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, que acusou Portugal e outros países de retirarem "centenas" de crianças ucranianas às mães para as colocar em instituições de acolhimento.

"O Governo português repudia firmemente estas declarações do embaixador russo, reafirmando o seu apoio à Ucrânia nas diferentes dimensões, incluindo a do acolhimento aos ucranianos deslocados, vítimas da agressão da Rússia ao seu país", sustentou a diplomacia portuguesa, numa nota enviada à Lusa.