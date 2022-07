Grande incêndio de Zamora provoca a segunda vítima mortal

Os incêndios fizeram a sua primeira vítima mortal no domingo: um membro dos bombeiros, de 62 anos, que trabalhava para extinguir um incêndio em Ferreruela de Tábara, na província de Zamora, avança o El País.





Segundo a Guarda Civil espanhola, o homem foi cercado por chamas, das quais os companheiros conseguiram escapar.

atinge a Sierra de la Culebra, na província de Zamora,

Um incêndio que lavra em Zamora, Espanha, e que tem devastado a Serra de la Culebra, já causou duas vítimas mortais e obrigou à evacuação de 14 localidades.As brigadas de extinção localizaram o corpo perto da vila de Tábara, a cerca de 30 quilómetros da fronteira com Portugal.A frente quejá tem 12 quilómetros de extensão e está a devastar densas florestas de pinheiros.Segundo o El Pais, o calor extremo, as trovoadas e o terreno seco têm sido os maiores inimigos dos operacionais que se encontram no combate às chamas. O país tem sofrido uma enorme devastação, tendo já um fogo destruído 25 mil hectares há um mês.