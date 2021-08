Grécia, Macedónia do Norte e Turquia continuam a combater vaga de incêndios e UE envia mais apoio

A Grécia e a Turquia continuavam esta quinta-feira assolados por numerosos incêndios em várias regiões dos respetivos países, agravados por uma vaga de calor sem precedentes e com a União Europeia (UE) a anunciar o envio de mais apoio.

Nos dois países vizinhos, dezenas de incêndios florestais implicaram a evacuação de centenas de localidades ameaçadas pelas chamas.

Ao som dos alarmes de evacuação, os habitantes de muitas localidades do sul e leste da Turquia têm empilhado os seus poucos pertences e retirados por mar em embarcações dos guardas-costeiros turcos mobilizados no porto de Oren, sul do país. Outros foram conduzidos por via terrestre.