Greta Thunberg eleita figura do ano pela Time em 2019

Greta Thunberg foi escolhida como figura do ano de 2019 pela revista Time. A revelação foi feita esta quarta-feira.Conhecida inicialmente como o "Homem do Ano" ou a "Mulher do Ano" até 1999, a publicação passou a escolher uma pessoa, grupo, ideia ou projeto como referência e influência global de cada ano.Na lista dos dez candidatos deste ano, encontravam-se Mark Zuckerberg, CEO do Faceboo, a capitã da equipa de futebol americana, Megan Rapinoe, o presidente chinês, Xi Jinping, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden.