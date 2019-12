Greta Thunberg viaja de comboio rumo a Madrid

A ativista sueca Greta Thunberg e o seu staff partiram ontem rumo a Madrid no Lusitânia Comboio Hotel. A jovem de 16 anos deve chegar à capital espanhola esta sexta-feira às 07h40 da manhã, hora de Lisboa, e à tarde deverá participar na contramanifestação da cimeira do clima.Greta Thunberg, que viajou num veleiro dos Estados Unidos para Portugal para assim reduzir a pegada ecológica, utiliza agora um meio de transporte mais poluente.Dentro do território português, a jovem viajará sempre em linhas eletrificadas, garantiu aofonte oficial da CP - Comboios de Portugal. Mas quando chegar à fronteira com Espanha, a composição terá de fazer um percurso de cerca de 100 quilómetros, até Medina del Campo, num comboio movido a gasóleo. A locomotiva utilizada neste trecho produz o dobro das emissões poluentes de um comboio elétrico, segundo noticiou o jornal espanhol El Mundo.O comboio tem carruagens com camas, mas não é certo se Greta Thunberg seguiu nesta ou noutra parte da composição. A viagem entre Lisboa e Madrid tem um duração de cerca de 10 horas e inclui 17 paragens.A jovem ativista pelas questões ambientais declinou a possibilidade de viajar num carro elétrico até à cimeira de Madrid. E recusou também viajar de burro, meio de transporte oferecido por uma associação de Toledo.O primeiro ato público da jovem ativista sueca Greta Thunberg em Madrid será uma conferência de imprensa, que está marcada para as 15h30 desta sexta-feira, hora de Lisboa.Na cimeira do clima, mais de 220 grupos de mães e pais de 27 países assinaram um apelo aos delegados para que se proteja a saúde e o futuro das crianças.