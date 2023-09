Greve em Hollywood está a custar milhões mas atores e escritores recusam-se a ceder

A greve de argumentistas e atores em Hollywood já custou à Califórnia cerca de cinco mil milhões de dólares, segundo o Milken Institute, mas os artistas "ainda têm energia" e não vão ceder, disse à Lusa o ator norte-americano Chris Marrone.

"As pessoas estão cansadas mas não desmotivadas. Ainda têm energia", afirmou. "Estamos nisto juntos e não vamos deixar que eles vençam. Isto é algo que vejo nos protestos à porta da Netflix, dos estúdios da Amazon e da Sony".

Marrone não está a trabalhar e diz que mal consegue sobreviver com o que está a ganhar em biscates. No entanto, o ator de "Westworld" mostra-se convicto de que são os estúdios que vão ter de ceder para acabar com a paralisação.