Oito encapuzados atacaram este domingo à tarde um jovem de 20 anos que se encontrava a entrar em casa no bairro de Malasaña, em Madrid. Num ataque homofóbico, o grupo cortou o lábio inferior da vítima e baixou-lhe as calças de seguida.



Com as calças da vítima para baixo, o grupo escreveu a palavra "maricas" com recurso a uma faca nas nádegas do jovem, segundo avança o jornal espanhol El Diário.



Durante o ataque, a vítima foi insultada e o grupo proferiu a palavra "anticristo" diversas vezes.



A polícia Nacional está a investigar o caso com recurso às câmaras de segurança da zona numa tentativa de identificar os agressores.



Na denúncia feita pela vítima, é descrito que o grupo insultava-o dizendo "asqueroso", "come m****" e "maricas".



Esta já não é a primeira vez que um ataque homofóbico violento é relatado em Espanha. Recorde aqui o caso de Samuel Luiz, um jovem homossexual que foi assassinado à pancada na Corunha, em Espanha no dia 3 de julho.