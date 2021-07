"Ou paras de gravar ou mato-te, maricas!": Revolta em Espanha após Samuel ser espancado até à morte

Manifestantes pelos direitos LGBT enchem as ruas das principais cidades espanholas. Um jovem foi morto durante uma saída à noite em Corunha num bárbaro ataque perpetrado por um grupo de sete pessoas. Iúri Martins (iurimartins@cmjornal.pt) Por 04:51





O crime remonta à madrugada de sábado (2 de julho). Samuel Luiz Muñiz, auxiliar de enfermagem, saía à noite após vários meses sem muitos contactos com a vida noturna, muito devido à responsabilidade do seu trabalho. O jovem, com origem brasileira, cuidava de idosos num lar em Padre Rubinos, Corunha.



A meio da noite, Samuel e Lina - uma das melhores amigas - decidiram sair do pub onde estavam com um grupo de amigos para conseguirem fumar um cigarro. Mas, em poucos minutos, a noite tornou-se num pesadelo difícil de esquecer.



Lina fez uma videochamada com Vanessa, uma das amigas que tinha ficado na discoteca, e Samuel acabou por entrar nessa conversa. Enquanto partilhavam algumas gargalhadas, trocando o telefone entre mãos, um casal passou e a animação de Lina, Samuel e Vanessa rapidamente se tornou num clima de tensão.



"Um rapaz gritou connosco, disse para pararmos de gravar", revelou Lina ao La Voz de Galicia. "Tentámos explicar que estávamos a fazer uma videochamada e a mostrar a uma amiga onde estávamos". Mas de nada valeu. "O rapaz era dos que queria confusão e era a nossa vez", afirmou.



Foi então que o agressor partiu em direção a Samuel e o ameaçou: "Ou paras de gravar ou mato-te. Maricas". Samuel reagiu e foi agredido de imediato com um soco violento na cara. O jovem de 24 anos caiu no chão onde continuou a ser golpeado.



Só a chegada de um jovem de origem africana impediu que logo ali a situação tomasse proporções trágicas. O agressor afastou-se.

Atacado até à morte

Surpreendido com tudo o que se tinha passado, Samuel pediu a Lina para voltar ao pub para ir buscar o seu telemóvel. Mas, quando a amiga de Samuel voltou à rua, o jovem tinha desaparecido.



Metros mais à frente, um grande aparato com várias pessoas a correr em direção à Plaza de Pontevedra denunciava o pior. "Ouvi alguém gritar: maricas de merda!", revelou Lina. Quando chegou ao local, Samuel estava inconsciente, deitado no chão. Os agressores tinham fugido.



Sete contra um

Pelo menos 13 pessoas foram localizadas e prestaram declarações às autoridades. No entanto, a polícia acredita que apenas sete estejam diretamente envolvidas nos ataques que resultaram na morte de Samuel.



Várias testemunhas afirmam que Samuel foi pontapeado e esmurrado enquanto era insultado: "seu maricas do c******".



A versão defendida pelos amigos de Samuel, de que tudo começou numa discussão fútil e acabou com a agressão selvagem, é comprovada pelas imagens recolhidas pelas câmaras de vigilância dos bares e estabelecimentos na zona do ataque.



Pai de Samuel pede justiça

Devastado com a notícia da morte do filho, o pai de Samuel Luiz Muñiz dirigiu-se às famílias dos agressores: "Eu pergunto às famílias daqueles que mataram o meu filho como se sentiriam se estivessem no meu lugar".



Políticos e famosos reagem ao crime

O cantor espanhol Alejandro Sanz foi uma das primeiras figuras públicas a reagir ao crime. "O facto da orientação sexual do Samuel nos preocupar mais do que o instinto criminoso dos assassinos diz muito sobre o que somos", atirou no Twitter.



O cantor espanhol Alejandro Sanz foi uma das primeiras figuras públicas a reagir ao crime. "O facto da orientação sexual do Samuel nos preocupar mais do que o instinto criminoso dos assassinos diz muito sobre o que somos", atirou no Twitter.



Irene Montero, deputada do Podemos, também recorreu ao Twitter para deixar uma mensagem de força à família e amigos de Samuel.



"Todo o amor para a família e entes queridos do Samuel nestes tempos difíceis. Devemos construir entre nós uma sociedade mais livre, na qual não deixemos espaço para o ódio", disse.



Todo el cariño para la familia y seres queridos de Samuel en estos momentos tan difíciles.



Irene Montero, deputada do Podemos, também recorreu ao Twitter para deixar uma mensagem de força à família e amigos de Samuel.

"Todo o amor para a família e entes queridos do Samuel nestes tempos difíceis. Devemos construir entre nós uma sociedade mais livre, na qual não deixemos espaço para o ódio", disse.

Espanha une-se contra a homofobia

Corunha, Madrid, Barcelona. Milhares de pessoas saíram às ruas de várias cidades em Espanha numa manifestação pelos direitos dos LGBT+.



Uma multidão encheu a praça central de Madrid e vários ativistas marcharam pelas ruas mais importantes de Barcelona com cânticos e bandeiras coloridas.



Corunha, Madrid, Barcelona. Milhares de pessoas saíram às ruas de várias cidades em Espanha numa manifestação pelos direitos dos LGBT+.

Uma multidão encheu a praça central de Madrid e vários ativistas marcharam pelas ruas mais importantes de Barcelona com cânticos e bandeiras coloridas.

O partido de esquerda, Podemos, recorreu às redes sociais para dizer que a resposta à onda de ódio LGBT-fóbico que acabou com a vida do Samuel em Corunha é avassaladora.