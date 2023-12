Grupo esquece telemóvel após assalto a carro e liga ao proprietário para o recuperar

Segundo o Periódico de Ibiza, o homem que tinha sido furtado reparou que um telemóvel que não era seu estava dentro do carro.Algum tempo depois, recebeu uma chamada de uma mulher, namorada de um dos assaltantes, que lhe colocou a par da situação e disse que por 20 euros poderia ter os pertences furtados de volta.O homem concordou em marcar um encontro com os assaltantes, mas ligou também para as autoridades.Quando chegaram ao local, os suspeitos, com idades compreendidas entre os 19 e os 21 anos, foram detidos.