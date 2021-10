Grupo mistério resgata cães cercados pela lava do vulcão em La Palma e deixa mensagem

Um grupo mistério, intitulado por 'Equipa A', colocou um cartaz onde se pode ler "os cães estão bem" no local onde as equipas de drone se preparavam para fazer o resgate dos animais, em La Palma.Recorde-se que estava marcada uma operação de salvamento por drone para retirar os animais que estavam cercados pela lava do vulcão.A mensagem da 'Equipa A' aparece depois da empresa Aerocamaras, que ia proceder ao resgate, rastrear a área com câmaras térmicas e fazer um comunicado a anunciar que não encontrava os cães."Não vimos nada ontem", disse Jaime Pereira, CEO da Aerocamaras. "Queríamos ter a certeza. Hoje estivemos a rever as imagens e confirmamos com as autoridades que apareceram pegadas [humanas] onde estavam os cães", explicou.