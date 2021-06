Guardia Civil detém em Badajoz português de 43 anos por alegado tráfico de droga

Um português, de 43 anos, foi detido pela Guardia Civil em Badajoz, Espanha, por alegado tráfico de droga, tendo os agentes apreendido cocaína, haxixe, marijuana e 17.400 euros em numerário, revelou esta terça-feira a força policial.

Em comunicado enviado esta terça-feira à agência Lusa, o comando de Badajoz da Guardia Civil explicou que a detenção foi efetuada no sábado, numa operação de fiscalização por ocasião de uma feira naquela cidade.

Os elementos policiais intercetaram um veículo automóvel que circulava numa estrada de Badajoz, conduzido pelo português, que foi identificado, tendo a Guardia Civil apurado que possuía "antecedentes por tráfico de drogas".

"Perante a suspeita de que pudesse transportar alguma substância estupefaciente", os agentes procederam a "uma inspeção exaustiva" do automóvel, acabando por detetar, ocultas na luz interior do veículo (do habitáculo) diferentes drogas, como "cocaína, haxixe e marijuana" que, "no mercado ilícito", poderiam render "umas 130 doses", pode ler-se no comunicado.

Foram ainda encontrados 17.400 euros em numerário, presumivelmente provenientes "da venda de droga", que estavam "escondidos no interior do compartimento das luzes traseiras" da viatura, adiantou à Lusa fonte da Guardia Civil de Badajoz.

A mesma fonte policial revelou que o português detido tem 43 anos e é residente na Covilhã, distrito de Castelo Branco, não sendo ainda conhecidas as medidas de coação aplicadas, decorrentes do primeiro interrogatório judicial.