Putin diz que guerra na Ucrânia vai continuar enquanto atual Governo estiver no poder

Presidente russo reagiu à tensão dos últimos dias entre Moscovo e Kiev.

Por Lusa | 01.12.18

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou este sábado que "a guerra [com a Ucrânia] vai continuar" enquanto as atuais autoridades ucranianas "se mantiverem no poder", referindo-se ao recente aumento de tensão entre Moscovo e Kiev.

"As atuais autoridades ucranianas não têm interesse em resolver o conflito" entre Kiev e separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, que já fez mais de 10.000 mortos desde que eclodiu, em 2014, declarou Putin numa conferência de imprensa no final da cimeira do G20, que reúne os 20 países mais industrializados do mundo, em Buenos Aires, na Argentina.

"Sobretudo por meios pacíficos", prosseguiu Putin, acrescentando: "Enquanto elas se mantiverem no poder, a guerra vai continuar. É sempre mais fácil justificar os seus fracassos económicos com a guerra", rejeitando a responsabilidade sobre "um agressor externo".