O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou esta terça-feira a “paralisia” da comunidade internacional perante as várias crises que ameaçam o planeta, da crise económica e climática à guerra da Ucrânia, e alertou para o risco de um “inverno de descontentamento mundial”.



“A crise do poder de compra alastra, a confiança desmorona-se, as desigualdades disparam, o nosso planeta arde e o povo sofre, principalmente os mais vulneráveis.









Ver comentários