Guterres defende que é "muito importante" que ONU dialogue com talibãs

O secretário-geral da ONU considerou esta segunda-feira "muito importante" que as Nações Unidas dialoguem com os talibãs com o objetivo de facilitar a distribuição da ajuda humanitária no Afeganistão, que deverá servir de "alavanca" aos direitos humanos.

"É impossível fornecer assistência humanitária ao Afeganistão sem discutir com as autoridades de facto do país", declarou António Guterres em conferência de imprensa, à margem de uma reunião ministerial em Genebra, na qual a ONU pediu 606 milhões de dólares (cerca de 513 milhões de euros) para ajuda humanitária a 11 milhões de afegãos, quase um terço da população do país.

"Penso que é muito importante falar com os talibãs neste momento, por todos os aspetos que preocupam a comunidade internacional, quer se trate de terrorismo, dos direitos humanos, da droga ou da natureza do Governo", acrescentou.