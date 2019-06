Há 9 milhões de pessoas a passar mais de três horas por dia a jogar Candy Crush

Cerca de 270 milhões de pessoas em todo o mundo ocupam parte do seu dia a jogar Candy Crush Saga. De acordo com a empresa criadora do jogo, King Digital Entertainment, mais de nove milhões destes jogadores passam cerca de três a seis horas por dia a dedicarem-se à tão famosa aplicação.

No entanto, a empresa insistiu que o jogo não é viciante, conta o jornal britânico The Mirror.

Alex Dale, vice-presidente sénior da King, disse que dos 270 milhões de jogadores em todo o mundo, 3,4% (9,2 milhões) jogam durante três ou mais horas por dia, enquanto 0,16% (432 mil) jogam por seis horas ou mais.

Dale acrescentou que muitos desses jogadores fazem parte do lote das que têm muito tempo livre, incluindo pessoas reformadas com 60, 70 e 80 anos.

O principal mercado para o jogo Candy Crush Saga está concentrado em mulheres com 35 ou mais anos. O jogador médio joga 38 minutos por dia, de acordo com o vice-presidente da empresa.

"É um número muito pequeno que gasta ou joga em níveis altos. Quando falamos com eles, dizem que estão felizes com o que estão a fazer", revela.

Os executivos da King reconheceram a seriedade da recente decisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) de reconhecer o vício em videojogos como uma doença.