Jovem tenta envenenar mãe e padrasto após desligarem o Wi-Fi

Um jovem viciado em jogos terá tentado envenenar os próprios pais após estes terem desligado o router da Internet na Tailândia.

Sak Duanjan, de 29 anos, voltou para casa bêbedo e começou a jogar no smartphone com o volume no máximo enquanto a mãe e o padrasto tentavam dormir.

O padrasto de Sak, Chakri Khamruang, de 52 anos, terá acordado e desligado o router do wi-fi, tentando impedir o enteado de perturbar as pessoas em casa.

De acordo com jornal britânico The Mirror, o rapaz ficou irritado e tornou-se violento. Posteriormente colocou pesticida no poço de onde a família consome água.

Porém, a mãe, Suban Duanjan, de 51 anos, reparou nos fragmentos de pesticida insolúveis a flutuar na água.

"Eu vi o meu filho descer e a colocar alguma coisa no poço por volta das 2h00. Eu perguntei o que estava a fazer, mas ele não respondeu e voltou para o quarto", revelou.

"Queríamos que os oficiais do governo o levassem para tratamento hospitalar porque não queremos viver com medo dele", acrescentou.

Sak terá admitido à mãe e ao padrasto que tinha colocado o veneno no poço da família. A família decidiu ligar para as autoridades locais e pediu ajuda.