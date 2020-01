Há mais um país na lista dos casos infetados pelo vírus da pneumonia que já matou seis pessoas

Taiwan confirmou esta terça-feira o seu primeiro doente com uma nova pneumonia com origem no centro da China, que causou já seis mortos e infetou cerca de 300 pessoas, alastrando-se a vários países asiáticos.

A Agência Central de Notícias de Taiwan disse que uma mulher da ilha, que esteve recentemente na cidade chinesa de Wuhan, de onde o vírus é originário, está a ser tratada e foi colocada sob quarentena, depois de se ter dirigido voluntariamente aos serviços de saúde locais.

Taiwan está em alerta máximo para a doença, que tem semelhanças com a pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong, e está a examinar todos os passageiros oriundos de Wuhan.



Recorde-se que já foram detetados casos de pessoas infetadas pelo coronavírus na Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Austrália.