Há uma explicação para a alta sobrevivência infantil nos escombros dos sismos na Turquia e na Síria

Dois irmãos, Muhammed Acar e Omer, de nove anos e de sete meses, respetivamente, foram resgatados, esta quarta-feira, dos escombros do prédio onde viviam, na província de Sanliurfa, na Turquia, após o sismo que abalou o país. Estiveram presos durante 58 horas, sozinhos. Viviam no edifício com a família, da qual não se sabe o paradeiro.A esta história com um final feliz juntam-se outras como o caso de uma bebé síria, nascida entre os escombros, a de um menino pendurado num telhado, a rezar, e a de duas irmãs, presas no betão. Todas estas histórias, de resgates de sucesso, envolvem crianças que conseguiram sobreviver ao desastre que assolou a Turquia e a Síria. Muitos acreditam tratar-se de milagres, no entanto, os casos de sobrevivência infantil que se têm registado têm justificação: o tamanho e a flexibilidade, características dos mais novos.Uma pediatra do INEM, que esteve já envolvida em operações de socorro em África, disse ao Jornal de Notícias que o facto de muitos bebés e crianças estarem a ser resgatados com vida dos escombros se deve ao facto de graças ao seu tamanho e maleabilidade se conseguirem colocar em lugares nos quais um adulto ficaria esmagado.Ainda assim, há particularidades que fazem com que os bebés e crianças sejam mais vulneráveis em situações de risco, como o facto de se desidratarem com maior facilidade e as reservas metabólicas serem inferiores à dos adultos, o que faz com que não lhes seja possível passar tantas horas sem beber ou comer. Segundo a especialista, o instinto de sobrevivência de um adulto é mais aguçado que o de uma criança.