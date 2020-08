"Hannibal Lecter da vida real": Homicida que atacou mais de 100 crianças, homens e mulheres condenado a prisão perpétua

Joseph James DeAngelo, o homicida que ficou conhecido por "Golden State Killer", escapou à polícia durante mais de 40 anos. O ex-polícia foi acusado de cometer vários homicídios, violações e arrombamentos na Califórnia, e, após décadas de crime, é agora condenado a prisão perpétua num a altura em que conta já com 74 anos.



O homicida confesso, deu-se como culpado de todas as acusações que sobre ele pendem, no âmbito de um acordo com os procuradores. Recaem sobre ele 13 homicídios e 13 acusações de rapto para cometer roubos, sendo estes os únicos crimes por que é acusado, no entanto, Joseph terá cometido ainda outros 62 crimes de violação e rapto, porém estes já prescreveram.





DeAngelo chegou a ser apelidado de "Hannibal Lecter da vida real", uma conhecida personagem de ficção criada pelo escritor Thomas Harris.

Durante a sentença,Entre 1973 e 1986, DeAngelo atacou 106 crianças, homens e mulheres. Cinquenta mulheres foram violadas e 13 pessoas, assassinadas.

DeAngelo só foi dado como suspeito em 2018, quando vestígios de ADN o denunciaram. Até então, a identidade do predador em série que andou mais de 40 anos à solta era desconhecida.



Depois de ter sido detido, o suspeito chegou a afirmar: "Fiz todas aquelas coisas. Destruí todas as suas vidas. Por isso agora, tenho que pagar o preço".



Em 2018, o caso recebeu nova atenção depois de ter sido abordado no livro I'll Be Gone in the Dark de Michelle McNamara. A autora era mulher do ator e comediante Patton Oswalt e morreu em 2016. O marido continuou o seu trabalho e o livro inspirou agora uma série televisiva na HBO.