"Havia um demónio em casa": Fanático religioso mata mulher e dois filhos por acreditar que estavam possuídos

Dominado pelo fanatismo religioso e convicto da presença do demónio em casa, o pedreiro Giovanni Barreca executou um exorcismo que terminou com morte da mulher e de dois filhos menores. O caso aconteceu em Palermo, na Itália, e está a chocar o país, informa o Corriere della Sera.De acordo com os primeiros dados apurados pela polícia, o corpo de Antonella, a mulher de Giovanni Barreca, foi encontrado carbonizado no jardim de casa. Emanuel e Kevin, os filhos de cinco e 16 anos, foram estrangulados com uma corrente de ferro.As autoridades suspeitam que as mortes tenham ocorrido na semana passada em dias diferentes pelo estado de decomposição dos corpos.A única sobrevivente, a filha mais velha do homicida, foi encontrada sentada no quarto em estado de choque. Às autoridades, a jovem de 17 anos disse que o pai tinha feito um ritual na casa. A polícia acredita que a rapariga tenha sido forçada a testemunhar os crimes.A jovem relatou que o pai tinha o hábito de acordar a meio da noite aos gritos por sentir presenças demoníacas na habitação. "Ele queria libertar-nos do diabo. O meu pai estava convencido de que a casa era assombrada", disse, citada pela imprensa italiana.Para além de Giovanni Barreca, um casal, apelidado pelos vizinhos também como fanático religioso, foi detido. A polícia suspeita de cumplicidade nas mortes."'Matei a minha família, estou à espera que me venham buscar. Havia um demónio em casa", disse Barreca na noite de sábado quando ligou para o casal.Os detidos foram presentes a interrogatório esta segunda-feira. Barreca assumiu os crimes e disse que tinha sido encorajado a assassinar os familiares.Giovanni Barreca é descrito como um homem agressivo que batia na mulher e era obcecado por Satanás. No Facebook, o homicida revelava a obsessão pela religião, fazendo diversas publicações sobre a decadência dos costumes e a verdadeira fé em polémica com a Igreja.