Herdeira de cerca de quatro mil milhões de euros pede ajuda para redistribuir riqueza

Marlene Engelhorn, herdeira de um património estimado em cerca de quatro mil milhões de euros , quer a ajuda de 50 pessoas para redistribuir a sua riqueza.Na passada quarta-feira, a austríaca de 31 anos enviou dez mil convites para poder reunir as 50 pessoas que a ajudarão a definir o destino de 25 milhões de euros da herança."Se os políticos não fazem o seu trabalho, então eu própria tenho de redistribuir a minha riqueza (...) Estou a colocar os meus bens à disposição destas 50 pessoas e a depositar a minha confiança nelas", explicou Marlene Engelhorn, citada pela BBC News.Os interessados em participar na iniciativa, denominada "Bom Conselho para a Redistribuição" ("Guter Rat für Rückverteilung", em alemão), poderão inscrever-se através da Internet ou por telefone. O grupo será convidado a contribuir com ideias para criar soluções do interesse de toda a sociedade.Após a seleção, o grupo irá reunir-se em Salzburgo, Áustria, com académicos e organizações da sociedade civil, de março a junho deste ano. As despesas de deslocação serão cobertas e os participantes receberão 1200 euros por participação.Se o "Bom Conselho para a Redistribuição" não chegar a nenhuma decisão concreta e "amplamente apoiada" sobre o que fazer com a fortuna, o projeto fica sem efeito e o dinheiro volta para Marlene Engelhorn.Marlene ficou conhecida internacionalmente após revelar que queria entregar 90% do património ao Estado por se incomodar com a injustiça social.A mulher cresceu numa mansão em Viena, na Áustria, e sempre estudou nos colégios mais prestigiados da cidade. Explica que quando era jovem não tinha consciência dos privilégios de que dispunha enquanto rapariga rica, mas que com o tempo se foi apercebendo de todas essas regalias.Hoje, considera-se "um produto de uma sociedade desigual" e acredita que as fortunas não ganhas com trabalho próprio devem ser democraticamente atribuídas pelo Estado.A fortuna da família de Marlene teve origem em Friedrich Engelhorn, que há cerca de 150 anos fundou na Alemanha a BASF, uma das maiores empresas químicas do mundo.Outra empresa da família, a Boehringer Mannheim, que produzia produtos farmacêuticos e equipamento de diagnóstico médico, foi vendida por 11 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros) em 1997.