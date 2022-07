"Herói do Mediterrâneo": Jovem salva vida a bebé de quatro meses em naufrágio na Líbia

Um jovem de 17 anos foi considerado o "herói do Mediterrâneo" após ter salvo a vida de um bebé durante um naufrágio ao largo da costa da Líbia. De acordo com o The Guardian, várias pessoas morreram ao tentar salvar a criança."Tentei salvar alguém enquanto ele chorava, estava desesperado", afirmou o jovem.Na sequência do naufrágio, o bebé de quatro meses foi alvo de manobras de reanimação e acabou por sobreviver. Uma equipa dos Médicos Sem Fronteiras conseguiu ainda resgatar 71 migrantes que se encontravam na embarcação.Até ao momento 30 pessoas foram dadas como desaparecidas.