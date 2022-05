“Hobbit”: A misteriosa espécie humana que os especialistas acreditam que pode ainda existir

Uma espécie humana primitiva apelidada de 'hobbit' que se acredita ter sido extinta há milhares de anos, pode ainda estar viva, afirmam os especialistas. De acordo com o The Mirror, acredita-se que o Homo floresiensis ('hobbit') tenha vivido na ilha de Flores, Indonésia, há cerca de 60.000 a 700.000 anos atrás.

"Nós simplesmente não sabemos quando esta espécie foi extinta ou, de fato, ouso dizer que nem sabemos se ela está extinta. Portanto, há alguma possibilidade de que ainda esteja viva", afirmou um dos antropólogos da Universidade de Alberta ao The Mirror. Contudo, outros especialistas nesta área mostram-se pessimistas acerca da existência desta espécie nos dias de hoje.

Forth, um dos antropólogos que fazem trabalho na ilha desde 1984, concorda com a ideia de que a espécie não foi extinta. Ao longo dos anos, ouviu falar de vários avistamentos locais de pequenas criaturas humanóides que vivem na floresta, iniciando uma pesquisa em 2003, quando o homo floresiensis foi descoberto.

Desde que começou sua pesquisa, Forth reuniu relatos de testemunhas oculares de criaturas semelhantes que, segundo ele, correspondem à descrição do 'hobbit'. Ossos de Homo floresiensis - que se acredita terem vindo de pelo menos nove indivíduos - foram descobertos pela primeira vez em Liang Bua, ilha de Flores, no ano de 2003. Os esqueletos incluíam um crânio completo.

Em 2014, os arqueólogos descobriram outro sítio na ilha de Flores, que continha ossadas de cerca de 700.000 anos atrás. Acredita-se que sejam de uma população antiga da espécie Homo floresiensis. A espécie não foi encontrada em nenhuma outra ilha para além de Flores.