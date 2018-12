Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem apanhado em excesso de velocidade porque não queria que comida ficasse fria

Motorista de carro sem veículo comprou comida no McDonald's, em Inglaterra.

10:44

Um motorista de um veículo ligeiro foi apanhado em alta velocidade e, quando foi abordado pela polícia, admitiu que estava a exceder os limites uma vez que não queria que a sua comida que havia comprado no McDonald's ficasse fria.



De acordo com o jornal britânico Metro, o homem foi apanhado numa rua da cidade de Seffield, em Inglaterra.



"Aquele motorista decidiu ultrapassar os nossos oficiais num veículo sem identificação e em excesso de velocidade, colocando a vida de todos em risco", disse um dos oficiais, de acordo com o mesmo jornal.



O carro acabou por ser apreendido pelas autoridades.