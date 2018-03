Apedreja namorada até à morte por desconfiar de traição

Criminoso foi capturado graças às imagens das câmaras de vigilância.

19:11

Zhanora Akhyadova, de 31 anos, foi morta pelo namorado, Anar, no meio de uma estrada, na Rússia. A mulher foi apedrejada e pontapeada na cabeça pelo homem que alega ter feito cometido o crime após descobrir uma traição.

De acordo com o jornal Mirror, o criminoso afirmou ter encontrado a namorada com um homem em sua casa e, "num momento de raiva", forçou a jovem a entrar no carro com outro amigo.

As câmaras de vigilância captaram o momento em que o criminoso arrasta a namorada para fora do carro e pontapeia a vítima, na cabeça, no meio da estrada.

Após alguns minutos, o homem afasta-se para apanhar uma pedra de grandes dimensões que atira contra a cabeça da mulher, repetidamente, até que o calhau se parte em pedaços menores.

O corpo ensanguentado da vítima foi ignorado por um taxista, que não parou para prestar socorro, e só foi deslocado após a chegada das autoridades.

Anar foi detido algumas horas depois e afirmou não ter memória do crime. Aguarda julgamento por homicídio.