Homem armado ameaça e faz vários reféns num autocarro em ponte no Rio de Janeiro

Um homem armado ameaçou e fez vários reféns dentro de um autocarro brasileiro, na Ponte Rio-Niterói, um dos principais acessos ao Rio de Janeiro, esta terça-feira.





Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar, garantiu que a principal missão das autoridades "é tirar os reféns de dentro do veículo".



Sheila Sena, da Polícia Rodoviária Federal, explicou que o suspeito se identificou como "polícia militar". "Está a ameaçar regar o autocarro com gasolina, colocando os passageiros em risco. Estamos a negociar com ele para libertar reféns", disse a porta-voz.

O veículo em causa trata-se um autocarro do grupo Viação Galo Branco. O alerta foi dado cerca das 06h30 (10h30 em Portugal Continental), hora de ponta no Brasil.A razão deste sequestro é desconhecida, assim como o número de pessoas que encontram dentro do autocarro.De acordo o portal brasileiro G1, o homem terá mandado o motorista encostar e parar o autocarro na ponte. O suspeito exigiu-lhe ainda que o autocarro ficasse atravessado na ponte.A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar foram mobilizadas para o local. Foi também chamada uma equipa de intervenção dos Negociadores do Batalhão de Operações Especiais. As autoridades estão a tentar estabelecer contactos com o homem.

Até ao momento, não há registo de feridos.



Em atualização