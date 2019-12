Homem assalta banco e atira dinheiro pelo ar para desejar "Feliz Natal"

Um homem assaltou um banco em Colorado Springs, nos EUA, no passado dia 23 de dezembro. Depois do roubo, David Wayne Oliver, de 65 anos, decidiu atirar o dinheiro pelo ar na rua e desejar um "Feliz Natal" a quem por ali passava.



De acordo com o jornal Daily Mail, o assalto aconteceu por volta da hora de almoço. Durante o roubo, o homem alegou ter uma arma no bolso.





On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE — Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019

Segundo avançou uma testemunha ao canal KKTV 11 News, e citado pelo jornal britânico, o homem "roubou o banco, saiu e atirou o dinheiro para todo o lado". Enquanto atirava as notas pelo ar, David gritava "Feliz Natal".Após este momento, o homem terá ido para uma cafetaria - Starbucks, conhecida mundialmente, e ficou sentado à espera que fosse detido pelas autoridades.O dinheiro acabou por ser recolhido por vários transeuntes e foi posteriormente devolvido à entidade bancária.A polícia de Colorado Springs já confirmou a detenção do homem. Juntamente com essa confirmação, as autoridades divulgaram uma fotografia do suspeito no Twitter.