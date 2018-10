Homem com pénis de grandes dimensões leva mulher a desistir de fazer sexo

Preservativos de tamanho XL não servem ao marido.

16:10

Uma mulher desistiu de ter relações sexuais com o parceiro que tem o pénis muito grande e nem mesmo os preservativos de tamanho XL lhe servem. A história foi partilhada esta segunda-feira no site de discussões Mumsnet, onde a mulher de nome de utilizador FighterNotALover pediu ajuda para resolver o problema.

"A pílula está a deixar-me maluca, com mau humor. Eu não posso usar outros métodos devido a enxaquecas. Ficamos com os preservativos, mas nem mesmo os tamanhos XL de algumas marcas servem ao meu namorado", afirma a mulher na publicação.

O relato avança ainda que o único preservativo encontrado pelo casal tem valor superior a sete euros por seis unidades e que não deseja outro bebé, o que está a fazê-lo considerar "desistir do sexo" caso não encontrem uma solução viável.

Alguns internautas tentaram ajudá-la com sugestões de outras marcas de preservativos, mas a maioria não levou a questão da mulher a sério.

Um utilizador com nome de HelloGabriel, por exemplo, partilhou a foto de um casal com as cabeças cobertas por preservativos.

Um outro internauta ainda lembrou que "um professor da secundária encheu um preservativo de água e disse que se algum menino dissesse que não servia, estava a mentir".