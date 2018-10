Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem exibe pénis a jovens e masturba-se em frente a escola de Faro

Suspeito, de 26 anos, mostrou o órgão sexual por duas vezes a três menores. Está a ser julgado em Faro.

Por Tiago Griff | 08:47

Um homem de 26 anos está a responder, no Tribunal de Faro, por três crimes de abuso sexual de crianças, depois de ter exibido o pénis e se ter masturbado em frente a três menores, de 13 anos, por duas vezes, na zona do Montenegro, no concelho de Faro. Uma das situações aconteceu mesmo em frente à escola dos jovens.



O julgamento, à porta fechada, começou ontem, mas o caso remonta a janeiro 2017, mais precisamente ao dia 31. Segundo o CM apurou, o suspeito, alemão mas residente em Quarteira, avistou os três menores na rua Doutor Inácio Narciso, no Montenegro, perto do hipermercado Continente. Dentro do próprio carro, um Fiat branco, perguntou a um deles onde era a casa de banho mais próxima em voz baixa, obrigando o menor aproximar-se. Quando este o fez, viu o homem a exibir o pénis enquanto se masturbava.



Os jovens fugiram para a escola EBI/JI do Montenegro, onde estudavam, mas o homem seguiu-os até ao estabelecimento de ensino e estacionou o veículo na zona. Quando os jovens passaram pela rua, em frente à escola, o suspeito voltou a exibir o pénis e a movimentá-lo com a mão.



PORMENORES

Pediu ‘ajuda’

Na primeira interação com as crianças, o homem disse a um deles: "Entra aqui no carro para me ajudares melhor."



Tirou matrícula

Um dos menores conseguiu decorar a matrícula e deu-a às autoridades. Foi assim que identificaram o suspeito.



Liberdade

O suspeito está atualmente em liberdade, depois de lhe ter sido aplicado o Termo de Identidade e Residência.