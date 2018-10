Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem ladrão obrigou idosa a sexo no Natal

Suspeito de 18 anos arrombou a porta da casa da vítima ao pontapé para roubar os bens, em Quarteira.

Por Tiago Griff | 01:30

Começou a ser julgado, no Tribunal de Faro, o jovem de 19 anos suspeito de ter violado uma idosa, na altura com 85 anos, depois de lhe ter assaltado a habitação, em dezembro de 2017.



O suspeito, que tem estado a ser ouvido pelo coletivo de juízes em sessões à porta fechada, está em prisão preventiva desde janeiro deste ano, quando foi detido pela Polícia Judiciária.



O caso remonta à noite de 23 de dezembro, dois dias antes do Natal. O jovem abriu ao pontapé a porta da moradia térrea da idosa, numa zona isolada nos arredores de Quarteira, e imobilizou imediatamente a vítima, que estava sozinha em casa.



Revistou a habitação à procura de valores e conseguiu encontrar e roubar algum dinheiro e artigos de joalharia. Foi então que começaram os abusos sexuais. O jovem, de nacionalidade portuguesa, aproveitou as limitações físicas da vítima, que estava manietada, e forçou o sexo dentro do quarto.



Depois do crime, a idosa teve de receber tratamento médico nessa mesma noite - depois de ter conseguido chamar as autoridades - devido às lesões que sofreu e também recebeu apoio psicológico.



O suspeito esteve fugido durante cerca de duas semanas, até ser identificado e detido pela Polícia Judiciária, no dia 8 de janeiro. Depois de ser presente a um juiz, no Departamento e Investigação e Ação Penal de Faro, ficou em prisão preventiva, situação em que ainda se encontra atualmente.



O jovem está a ser julgado pelos crimes de roubo e violação.