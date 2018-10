Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falsa mulher leva quatro homens a sexo

Duarte Xavier foi preso em Londres por ter enganado as vítimas.

Por Miguel Curado e João Carlos Rodrigues | 01:30

Um emigrante português de 33 anos enfrenta uma pesada pena de prisão, em Inglaterra, por ter conhecido quatro homens na aplicação de telemóvel Tinder, fazendo-se passar por mulher, acabando por ter sexo com todos eles, enganando as vítimas.



Duarte Xavier, um homossexual madeirense, encontra-se mesmo em prisão preventiva nos calabouços do tribunal de Kingston, em Londres, à espera de audiência em tribunal que dite a sentença a que será sujeito. As quatro vítimas, impedidas de serem identificadas publicamente pela justiça britânica, apresentaram queixa contra Duarte Xavier.



Segundo os respetivos depoimentos, todos foram atraídos a encontros com o madeirense através da aplicação de telemóvel Tinder, pensando que o mesmo seria uma mulher. Há registo de conversas de telemóvel entre vítimas e o burlão, com os queixosos a assegurarem que a voz do português era igual à de uma mulher.



Convencidos a usar uma venda quando foram ao encontro de Duarte Xavier, os homens enganados acabaram mesmo por ter sexo com o madeirense. Só quando tiravam a venda é que as vítimas se apercebiam de que estavam com um homem.



O português chegou depois a ser várias vezes agredido. Os factos ocorreram entre fevereiro de 2016 e o final do ano passado. Duarte Xavier enfrenta agora uma acusação por seis crimes de forçar a sexo com vítimas sem o consentimento destas.



Deverá, em breve, conhecer a pena judicial a que será sujeito.