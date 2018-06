Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falsa mulher ataca jovens na Internet

Convence dezenas de rapazes a enviar fotos e vídeos de sexo.

Por Francisco Manuel | 09:40

Fazia-se passar por mulher, ainda jovem, nas redes sociais, para atrair rapazes, entre os 14 e os 16 anos. O homem, de 26, conseguiu que dezenas de jovens se despissem, tirassem fotos e gravassem vídeos íntimos, que lhe enviavam. O operário fabril, residente em Fermentelos, Águeda, foi agora detido pela PJ de Aveiro. Presente a juiz, ficou a aguardar julgamento em liberdade, mas tem que se apresentar diariamente à GNR, e está proibido de contactos com as vítimas, de se aproximar de escolas e de frequentar quaisquer redes sociais.



O caso foi denunciado pelos pais de um dos jovens, que descobriram as mensagens e as imagens enviadas pelo filho ao predador sexual. Pelo teor do diálogo, desconfiaram logo que se tratava de um homem com interesses libidinosos. Alertaram as autoridades. A investigação da Polícia Judiciária foi rápida e, em pouco tempo, conseguiu identificar o homem.



Nas buscas efetuadas à casa do suspeito, foram-lhe apreendidos, além do telemóvel smartphone usado na atividade delituosa, dezenas de ficheiros de cariz pornográfico de dezenas de outros jovens - que os inspetores tentam agora identificar para juntar ao processo.



O operário fabril está indiciado do crime de pornografia de menores, na forma agravada devido à idade das vítimas.



Ainda esta semana, um outro predador, que atuava de forma semelhante, foi condenado, em Penafiel, por 23 crimes de pornografia de menores. Apanhou dois anos e três meses, com a pena suspensa.