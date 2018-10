Mulher leva a filha e mais quatro menores para a prostituição

PORMENORES

Vítimas

Todas as adolescentes exploradas são de famílias pobres, faltavam às aulas e ainda tinham comportamentos desviantes, já sinalizados pela CPCJ de Coruche.



Falta de proteção

A mãe da vítima mais abusada é também arguida. Está acusada pelo Ministério Público de um crime de abuso sexual de crianças e lenocínio de menores, ambos por cumplicidade moral e omissão.



Viúvo

O arguido que responde por mais crimes é um viúvo idoso de 76 anos. São 22 crimes de recurso à prostituição de menores e dois de abuso sexual de crianças na forma agravada.

O caso ocorreu perto de Coruche, onde residem os arguidos e as vítimas, que têm relações familiares e de amizade entre si. A principal arguida aproveitou-se do facto de a filha ser amiga de todas as restantes vítimas, hoje com idades entre os 15 e os 20 anos. Com a conivência do companheiro, de 63 anos, aliciou-as para se prostituírem com homens mais velhos a troco de dinheiro, cobrando ela própria uma quantia variável entre os 20 e os 150 euros por cada encontro.O companheiro responde pelos mesmos cinco crimes de lenocínio e dois de recurso à prostituição de menores. Entre os clientes e também arguidos estão dois familiares da vítima que sofreu mais abusos: o avô, de 67 anos - responde por um crime de recurso à prostituição de menores, um de abuso sexual de crianças e um de lenocínio de menores -, e o padrasto, de 47 anos - acusado de 12 crimes de recurso à prostituição de menores e um crime de lenocínio por cumplicidade moral.