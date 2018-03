Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Político condenado a 9 anos por abuso sexual de menores

Trocava dinheiro e droga por fotos em poses sexuais.

Por António Lúcio | 09:06

O deputado da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo e antigo presidente do clube local, que aliciou jovens sexualmente em troca de droga, foi esta quarta-feira condenado a nove anos de prisão efetiva pelo tribunal de Beja e ao pagamento de 15 mil euros a duas vítimas.



O arguido, Joaquim Almeida, de 27 anos, estava acusado de três crimes de recurso à prostituição de menores, dois crimes de aliciamento de menores para fins sexuais, outros dois de pornografia de menores e um de tráfico de estupefacientes. O advogado de defesa afirmou que irá "recorrer da sentença".



Os defensores das vítimas consideraram a "pena justa". O caso começou a ser investigado depois de surgirem informações que incriminavam Joaquim Almeida, indicando que o mesmo trocava dinheiro e droga por imagens de menores em poses sexuais.



Mais tarde tentava marcar encontro com os jovens para a prática de sexo. Em maio de 2017, o eleito pelo PS foi detido pela Polícia Judiciária e sujeito a primeiro interrogatório no Tribunal de Ferreira do Alentejo. Ficou em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Beja.