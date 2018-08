Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem confessa homicídio após chorar desaparecimento da mulher e filhas

Corpos das três mulheres foram encontrados numa casa de uma empresa de petróleo, no Colorado.

21:40

Um homem de 33 anos, Christopher Watts, chorou o desaparecimento da mulher e filhas e surgiu na televisão para lamentar o sucedido, dizendo que tinha esperança de que elas seriam encontradas. No entanto, mais tarde acabou por confessar o homicídio, no Colorado, Estados Unidos.



Segundo o canal de televisão 'The Denver Chanell', os corpos das três mulheres foram encontrados numa casa da Anadarko Petroleum Company, uma empresa americana de exploração e produção de petróleo.



O homem foi detido em casa sob suspeita de homicídio, tal como revelou a polícia de Frederick, no Colorado, na rede social Twitter.