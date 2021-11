Homem desaparecido após suposto ataque de tubarão na Austrália

em North Fremantle, avançou a CNN.



Foram destacados helicópteros e equipas de resgate e salvamento da polícia marítima depois de um relato de "grave incidente de ataque de tubarão" em Port Beach por voltas das 10h (horário local).





"Um homem adulto foi atacado por um tubarão. Posso afirmar que as ações das testemunhas foram heróicas e muito corajosas por tirarem todos os outros da água e avisarem sobre o que estava a acontecer", referiu a inspetora da Força Policial, Emma Narnes.

de acordo com o Departamento de Pesca do estado.

A polícia está à procura de um homem na casa dos 50 anos e as buscas devem continuar até o pôr do sol, retomando depois ao amanhecer.



A Austrália foi o segundo país com mais ataques de tubarões em 2019, só superado pelos EUA, segundo o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões da Universidade da Flórida, referido pela Reuters.



Segundo a 9News, o ataque foi testemunhado por um grupo de adolescentes que tentou ajudar a vítima e deu o alerta a todos os que estavam dentro de água. As cidades de Fremantle e Cotttesloe já fecharam as praias durante as próximas 24h,