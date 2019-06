Homem e mulher atropelam duas crianças e fogem em França

Duas pessoas, um homem e uma mulher, estão a ser procuradas pela polícia francesa, depois de terem atropelado duas crianças e fugido, este domingo.Segundo o jornal francês La Nouvelle République, uma das crianças acabou por morrer no local, devido aos ferimentos, e a outra teve de ser transportada, em estado grave, para o hospital.O mesmo meio de comunicação francês refere que o motorista e a passageira do carro fugiram a pé do local do acidente.Os suspeitos já foram identificados pela polícia francesa, que colocou um anúncio no Twitter, porém ainda não foram encontrados.