Homem em "hipotermia grave" descoberto em trem de aterragem de avião em Paris

Um homem em estado de "hipotermia grave" foi descoberto no trem de aterragem de um voo que pousou no aeroporto de Paris-Orly, proveniente da Argélia, adiantaram esta quinta-feira à agência France-Presse (AFP) fontes ligadas ao processo.

O alerta para a situação foi dado ao final da manhã, após a chegada de um avião da Air Algérie, que aterrou em Orly desde Orã, na Argélia, explicou à AFP fonte judicial.

O homem descoberto no trem de aterragem estava sem documentos de identificação e tem idade estimada entre os 20 e 30 anos, de acordo com a mesma fonte.

Após ser encontrado foi transportado em estado grave para o hospital, acrescentou.

A investigação está a cargo da autoridade para os transportes aéreos (GTA, na sigla em francês).

Fonte do aeroporto adiantou à AFP que o homem foi encontrado "vivo, mas em situação de emergência absoluta devido a hipotermia grave".

A GTA também confirmou à AFP a presença de uma "pessoa gravemente ferida" em Orly.

Fonte ligada ao processo acrescentou que a descoberta ocorreu durante "verificações técnicas" no aparelho.

Esta fonte confirmou também que o homem foi "transportado para um hospital pelos bombeiros", ainda com vida.

Nos últimos anos têm sido divulgados diversos casos de passageiros clandestinos escondidos no trem de aterragem de aviões, espaço não aquecido ou pressurizado.

Em abril, o corpo de um homem foi encontrado em Amsterdão-Schiphol, na chegada de um avião oriundo de Toronto (Canadá), mas que terá realizado uma paragem na Nigéria.

Quatro meses antes, dois passageiros clandestinos, que também morreram, foram descobertos escondidos no compartimento de armazenamento do trem de aterragem de um avião com origem em Santiago do Chile e com destino a Bogotá, Colômbia.

Em julho de 2019, o corpo congelado de um homem caiu num jardim num subúrbio do sudoeste de Londres, a um metro de um morador que estava a apanhar sol. Este homem terá caído de um avião da Kenya Airways, durante a aproximação ao aeroporto de Heathrow.

Na altitude de cruzeiro das aeronaves comerciais, entre 30 mil e 40 mil pés (entre 9,1 km e 12,1 km), a temperatura do ar cai abaixo de -50°C, enquanto a falta de oxigénio pode ser fatal.

De acordo com estatísticas globais da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA, citadas em janeiro de 2022 pelo jornal New York Times, entre 1947 e 2021, 132 pessoas tentaram viajar clandestinamente, escondendo-se em trens de aterragem de companhias aéreas.

Cento e dois morreram, uma taxa de mortalidade de 77%, segundo a mesma fonte.