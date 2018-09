Homem esfaqueia ex-mulher até à morte em cabeleireiro de Madrid

Homicídio aconteceu durante a manhã desta segunda-feira.

13:42

Um homem de 49 anos foi preso depois de esfaquear até à morte a sua ex-mulher, com cerca de 40 anos, num cabeleireiro em Madrid, durante a manhã desta segunda-feira.



Segundo avança o jornal El País, o homem terá esfaqueado cinco vezes a ex-mulher no estabelecimento do bairro de San Cristobal, em Villaverde, Madrid.



Segundo informações divulgadas pela polícia, o homem invadiu o cabeleireiro e esfaqueou a ex-companheira no peito, pescoço e mão. O alerta foi dado às 11h20.



Apesar das tentativas de reanimação feitas por parte da equipa médica, o óbito acabou por ser confirmado no local.





.@SAMUR_PC confirma fallecimiento de una mujer de unos 40 años con al menos 5 heridas por arma blanca. C/Beniferri (San Cristóbal de los Ángeles) #Villaverde pic.twitter.com/bQZ0CzoYME — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 10 de setembro de 2018