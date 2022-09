Homem "exige" passar à frente de mãe com bebé na fila do Aldi e é criticado na Internet

Um homem causou uma discussão na Internet depois de ter contado que "exigiu" a uma mãe com um bebé ao colo que o deixasse passar à frente na fila de um supermercado Aldi, no Reino Unido, porque só tinha umas bananas para comprar.

"Insistente" e "exigente" foram alguns dos adjetivos que os utilizadores da página Reddit usaram para classificar o cliente que decidiu expôr a situação na plataforma e pedir opinião. Num 'post' na página "AmITheAsshole" com o título "Sou um idiota por pedir a uma mulher com uma criança para passar à frente na fila quando eu tinha um artigo?", o homem de 20 anos explicou: Então eu estava no Aldi a um cacho de bananas e assim que eu estava a entrar na fila uma mulher com uma criança e pelo menos 30 produtos ultrapassaram-me na única caixa aberta. Perguntei educadamente à senhora se podia passar à frente, uma vez tinha um item e estava com pressa".







Os comentários na publicação não foram os esperados para o cliente, já que muitos deles disseram que cabia à mãe com a criança oferecer o lugar ao homem. Ao questionar, a mulher ficou sem hipótese de resposta sem ser "sim", explicou um utilizador.

"Apenas perguntar e 'exigir' é meio que insistente", referiu outro utilizador. "Se não estou com pressa, deixo as pessoas irem na minha frente. Mas se estou com pressa, chego primeiro; devo ser atendido primeiro. Desculpe, desculpe, mas não", acrescentou ainda.